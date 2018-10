Gikkels, Lexxxus en Andrew Makkinga maken podcast tijdens Black Achievement Month

'Boem Bam! Bam!'. Onder die noemer maken Gideon Everduim - alias Gikkels - en Lionel Dors - bekend als Lexxxus - onder leiding van Andrew Makkinga een podcast. Ze doen dit komende maand elke zaterdag omdat het de Black Achievement Month is.

De Black Achievement Month besteedt de hele maand oktober op verschillende manieren aandacht aan zwarte rolmodellen en achievers. Zo zijn er exposities en debatten, maar ook theater, dans en film. Door zwarte rolmodellen een podium te bieden komt er aandacht voor hun - soms onderbelichte - prestaties, nu en in het verleden.

Verzet

Deze maand vindt dit jaar voor de derde keer plaats, het thema is 'verzet'. In de Stadsschouwburg is vanavond de officiële opening. Vele talenten zullen zich daar laten horen en zien, waaronder danseres Michaela DePrince.

Recht voor zijn raap

In hun podcast en vlogshow Boem Bam! Bam! zullen Lexxxus en Gideon Everduim geen blad voor de mond nemen. 'De naam zegt het eigenlijk al, Boem Bam! Bam!, recht voor zijn raap en ongezouten gaan we het hebben over alles wat de zwarte cultuur ademt', vertelt Everduim. Van muziek tot actualiteit en kunst en cultuur dus.

Jonge zwarte mannen

Everduim maakte naam als rapper Gikkels, maar staat nu ook voor de klas als docent. Hij wil zich vooral richten op de positie van jonge zwarte mannen. 'In mijn ogen is dat een kwetsbare groep die we weinig horen en zien in het debat en bij discussies. Ik denk dat we onderschatten in wat voor problemen zij zitten in onze maatschappij', vertelt hij.

Bewustwording

Dat uit zich volgens Everduim bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in stereotypering en etnisch profileren. 'Deze podcast is mijn handreiking om te beginnen met de bewustwording voor de positie van die jonge zwarte mannen.' Boem Bam! Bam! wordt de komende zaterdagen in oktober opgenomen bij Amsterdam Recording Company op het KNSM-eiland. Publiek is welkom.

Wil je meer zien over de podcast en de Black Achievement Month? Kijk dan deze week naar de Straten van Amsterdam. Het complete programma van deze maand vind je hier.