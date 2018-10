Meisje (5), twee vrouwen en man overleden bij familiedrama Zuid

Bij de schietpartij aan de Herculesstraat in Zuid heeft een man vannacht zijn dochter van vijf jaar, zijn vrouw (30) en vermoedelijk zijn moeder (67) doodgeschoten. Daarna heeft de man (50) zelfmoord gepleegd. Dat meldt de politie.

De politie doet nog verder onderzoek naar het familiedrama, de straat is nog afgesloten. Hoe lang dat zal duren, is nog niet bekend. Forensisch specialisten doen verder onderzoek naar wat er zich in de woning heeft afgespeeld.

Geschrokken

Buurtbewoners reageren geschrokken. 'Je staat ervan te kijken dat dit in jouw buurt gebeurt', zegt een buurtbewoner. Een ander laat weten: 'We hoorden rond een uur of 1 's nachts gebonk. Vermoedelijk toen de politie de woning probeerde binnen te komen. Het is afschuwelijk.'

Update Herculesstraat: bij het schietincident zijn twee vrouwen, een vijfjarig meisje en een man om het leven gekomen. De recherche houdt er rekening mee dat de man de andere drie om het leven heeft gebracht en daarna zelfmoord heeft gepleegd. Het betreft allemaal familieleden. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 1 oktober 2018

