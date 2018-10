Storing bij bagageband Schiphol zorgde voor grote drukte

Op Schiphol is grote drukte ontstaan door een storing bij de bagageband in Terminal 3. Bij de aankomsthal stonden lange rijen. De storing is inmiddels verholpen.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de storing is geweest. Een uur later werkte het bagagesysteem weer, maar reizigers moeten volgens Schiphol wel rekening houden met langere wachttijden. 'We begrijpen dat deze situatie voor reizigers erg lastig kan zijn. Onze oprechte excuses.'

The baggage systems in terminal three are up and running again. We are doing our utmost to assure that every suitcase is delivered to its proper owner as soon as possible. Travellers still have to take into account longer waiting times at baggage reclaim.