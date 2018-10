Van der Pekbuurt gaat als eerste Amsterdamse wijk van het aardgas af

Ongeveer 2600 bestaande woningen in de Van der Pekbuurt in Noord worden de komende jaren versneld aardgasvrij gemaakt. Dat heeft de gemeente vanochtend bekendgemaakt.

De woningen, maar ook een hotel en meerdere scholen, worden aangesloten op een warmtenet. Als de woningen aangesloten zijn op dat net worden ze verwarmd met restwarmte afkomstig van bedrijven en industrie en niet langer door de vertrouwde cv-ketel, gaskachel of geiser.

2040 hele stad aardgasvrij

De huidige coalitiepartijen GroenLinks, D66, SP en PvdA hebben afgesproken dat in 2040 alle huizen en andere panden in de stad aardgasvrij moeten zijn. De stad loopt daarmee tien jaar vooruit op de rest van het land. Het Rijk wil dat alle Nederlandse woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Nieuwbouwwoningen in de stad mogen sinds 1 juli 2018 al niet meer aangesloten worden op het aardgasnet.

De hoge kosten die verbonden zijn aan het aardgasvrij maken van de Van der Pekbuurt worden deels opgevangen door een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). In totaal krijgen twintig geselecteerde wijken in heel Nederland geld uit de Rijkspot Proeftuin Aardgasvrije Wijken. De verdeling van die 85 miljoen euro wordt aan het eind van de maand bekendgemaakt.

'Drie wijken aardgasvrij'

Duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck is blij bijdrage van BZK. 'Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten op weg naar het realiseren van de ambitie van dit college om in de komende periode drie wijken met bestaande woningen aardgasvrij te maken.'

Ongeveer een jaar geleden maakte de gemeente bekend dat er in drie wijken onderzoek gedaan werd naar het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De Van der Pekbuurt en de ook in Noord gelegen wijken De Banne en Loenermark.

Voor die laatste wijk is gekozen omdat er vooral huurwoningen staan die voor een groot deel in het bezit zijn van woningbouwcorporatie Ymere. Omdat de huizen in dezelfde stijl gebouwd zijn, is de overstap naar een warmtenet makkelijker te maken.

Aandacht voor bewoners

Buurtbewoners die in de komende jaren afscheid moeten nemen van hun gasaansluiting, worden daar begin deze maand over ingelicht. Met de proeftuinbijdrage van het Rijk zegt de gemeente 'ruime aandacht' te kunnen geven aan bewoners en wat het voor hun betekent om van het gas af te gaan.