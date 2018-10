Restaurant in buurtboerderij Langerlust mag voorlopig blijven

The Colour Kitchen kan toch nog een jaar in buurtboerderij Langerlust blijven. Het restaurant, waar mensen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt' een opleiding krijgen, kondigde eerder aan te vertrekken vanwege een te hoge huur.

Aanvankelijk was leer- en werkbedrijf Pantar de hoofdhuurder van de buurtboederij. Maar omdat de huurprijs te veel zou zijn gestegen, vertrok Pantar in 2017 uit het pand. Daardoor moest The Colour Kitchen zelfstandig alle kosten ophoesten.

Al snel bleek dat het restaurant dit niet kon opbrengen. Daarom zou The Colour Kitchen een ander onderkomen moeten zoeken. Het aangekondigde vertrek leidde tot ongenoegen van buurtbewoners, die het horecabedrijf een aanwinst voor Zuidoost noemden.

Een petitie om het vertrek het restaurant tegen te gaan, werd zo'n duizend keer ondertekend.

Verlenging

De gemeente besloot daarop om The Colour Kitchen een tijdelijk huurcontract aan te bieden. Het restaurant hoefde vervolgens alleen te betalen voor nutsvoorzieningen.

Deze overeenkomst wordt nu met een jaar verlengd, meldt de gemeente. 'Wat mij betreft, blijft deze voor de buurt belangrijke voorziening ook in de toekomst gehandhaafd in boerderij Langerlust', aldus portefeuillehouder Dirk de Jager.