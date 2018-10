Youp van 't Hek opnieuw onder vuur om column

Cabaretier Youp van 't Hek heeft een heleboel mensen boos gemaakt met zijn column afgelopen weekend. Hij schreef daarin over #metoo.

Aanleiding voor de column van Van 't Hek waren de beschuldigingen aan het adres van Brett Kavanaugh, de rechter die in de Verenigde Staten beschuldigd wordt van seksueel misbruik in zijn jonge jaren. Van 't Hek noemt het 'amusement' waarbij hij zich 'kostelijk vermaakt'.

'Maar in veel #metoo-gevallen gaat het toch ook gewoon om de gezonde combinatie van jeugd en drank en hormonen en onervarenheid en horkerigheid', schrijft hij dan. 'Ik heb als zeventienjarige zo vaak staan schutteren tegenover een meisje. En in mijn paniek begon ik dan maar te zoenen. En dan? Dan kreeg ik een knietje', sluit Van 't Hek af.

Over zijn houdbaarheidsdatum

Op sociale media levert de column veel negatieve reacties op omdat Van 't Hek het leed van misbruikslachtoffers zou bagatelliseren. 'Onvoorstelbaar', noemt actrice Halina Reijn het. Columniste Aafke Romeijn: 'Youp is definitief over z'n houdbaarheidsdatum heen hoor jongens.' Nieuwsuur-presentator Eelco Bosch van Rosenthal noemt het 'een column uit de jaren dertig'.

Eerder dit jaar lag Van 't Hek al onder vuur omdat hij het gebruik van het woord 'pisnicht' verdedigde. Paul de Leeuw en andere columnisten vielen hem daar op aan. De hoofdredacteur van NRC Handelsblad, waarin Van 't Hek zijn columns schrijft, steunde de cabaretier toen.