TCA-chauffeur die vrouw toetakelde op non-actief

Een filmpje waarin een TCA-chauffeur een vrouw naar de grond werkt, is afgelopen weekend honderdduizenden keren gedeeld op sociale media. Het taxibedrijf reageert op de ophef.

Hedy Borreman, directeur van taxibedrijf TCA, reageert tegenover AT5 voor het eerst op de beelden. 'Dit is voor mij totaal onacceptabel gedrag van een TCA-chauffeur', zegt Borreman. 'Ik betreur dit voorval echt enorm en ik keur dit gedrag ook ten zeerste af.'

Vandaag ging het taxibedrijf in gesprek met de desbetreffende chauffeur. 'Hij heeft spijt betuigd. Hij heeft ook aangegeven dat hij snapt wat voor impact dit op TCA heeft.'

Geen ontslag

Er wordt nu onderzoek gedaan naar het voorval. Zolang dat onderzoek loopt is de chauffeur geschorst. 'Sowieso is ontslag niet zozeer ten sprake bij TCA, want het zijn allemaal zelfstandig ondernemers die bij ons aangesloten zijn.'

Het taxibedrijf kan er wel voor kiezen om de samenwerking met de chauffeur volledig stop te zetten. Vooralsnog is het niet bekend wat de aanleiding van de ruzie was.