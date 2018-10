Wethouder over aardgasloze Van der Pekbuurt: 'Het wordt wennen voor bewoners'

Geen cv-ketel, geiser of gasfornuis meer. Bewoners van de Van der Pekbuurt gaan de komende jaren van het aardgas af. Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) is de wijk in Noord de beste plek om te stoppen met aardgas.

'In de Van der Pekbuurt is de woningbouwcorporatie al druk met renovatie, bovendien zijn we bezig met de openbare ruimte en moesten er sowieso leidingen vernieuwd worden', vertelt de wethouder. Veel van de woningen in de buurt zijn in dezelfde stijl gebouwd en zijn in het bezit van Ymere, dat maakt de omschakeling een stuk eenvoudiger.

De woningen in de buurt worden de komende jaren aangesloten op een zogeheten warmtenet. Via ondergrondse buizen wordt warm water de woningen ingepompt. Dat water wordt opgewarmd in de ovens van het Afval Energie Bedrijf. Water dat de woningen verwarmd heeft en inmiddels is afgekoeld gaat via een andere buis retour naar de ovens.

Gratis pannen en kookles

Een andere grote verandering voor bewoners wordt het koken, want dat kan straks niet meer op een gasfornuis. 'We proberen mensen daar zoveel mogelijk over te informeren. Sommige bewoners krijgen ook pannensets. En we organiseren kooklessen op inductie.'

In de Van der Pekbuurt zelf zijn de gevoelens gemengd. 'Dat vind ik wel heel vervelend, want dan moet je ook van die elektrische pitten nemen. Dat wordt een heel gedoe', zegt een buurtbewoner. Iemand anders is positiever: 'Een prachtig idee. Die cv-ketel gaat sowieso weg. Alles wordt gerenoveerd hier'.

Tien jaar renoveren

Een gedeelde zorg van bewoners zijn de kosten, want is een warmtenet niet veel duurder dan het stoken van gas? Volgens de wethouder hoeven bewoners zich daar geen zorgen over te maken. De woonlasten blijven volgens haar gelijk, dat kan omdat de proef gesubsidieerd wordt door het Rijk.

De renovatie van de Van der Pekbuurt gaat nog bijna tien jaar duren. In 2027 moet de wijk dan helemaal van het gas af zijn. 'Ik hoop dan ik dan nog wethouder ben.'