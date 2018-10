Google Maps toont exacte locatie van bus en tram

Minutenlang tevergeefs in de kou wachten op de bus of veel te laat komen op werk. Dat zou voorkomen moeten worden met 'Forenzen', een nieuwe functie van Google Maps.

Vanaf deze week kunnen reizigers precies in de gaten houden waar hun bus of tram zich bevindt. Nadat een bepaalde route is berekend, moet een icoontje op de kaart tonen waar de bus of tram op dat moment rijdt.

'Zo weet je of je extra reistijd in moet plannen vanwege een ongeluk of druk verkeer', is te lezen in een persbericht. Zodra er sprake is van oponthoud, wordt er bovendien een alternatieve route voor de reiziger berekend.

Volle bus

Wie gebruik wil maken van de app, kan de update vanaf nu downloaden. Wel is de functie voorlopig alleen beschikbaar in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Mogelijk volgen meer steden, indien Forenzen succesvol blijkt te zijn.

In Sydney gaat de app al een stapje verder. Daar krijgen reizigers een melding als de bus of tram vol is.