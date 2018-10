Kale & Kokkie blij met concurrentiestrijd tussen Huntelaar en Dolberg

Terwijl Kale de kou is ontvlucht en nu lekker in de Spaanse zon zit met een slechte internetverbinding, kijken we met Kokkie terug op de laatste week, de kritiek op Ten Hag en de (hopelijk) aanstaande overwinning op Bayern München.

Of Frenkie de Jong tegen Bayern uitkomt is nog niet zeker. De 21-jarige voetballer raakte geblesseerd aan zijn kuit en kon daarom ook afgelopen wedstrijd tegen Fortuna Sittard niet uitkomen. 'Dat je nog niet zeker weet dat Frenkie de Jong meedoet, dat is zorgelijk', zegt Kokkie. 'Ik vind dat je Frenkie op het middenveld hard nodig hebt.'

Fit

Wel zijn de mannen blij dat Kasper Dolberg weer fit is. 'Dat je weer concurrentie krijgt in je spitspositie', aldus Kokkie. Kale is het daarmee eens, maar ook 'Onana die weer in zijn normale vorm terug is, lekker idee'.

Concentratie, concentratie

Wat moet Ajax morgen doen? Kale: 'Kansen benutten, maar dat is een open deur intrappen.' Kokkie ziet dat precies hetzelfde. 'Het is iets wat we elke week zeggen. Andere kant, als je al je kansen erin knalt... Dat is ook niet reëel.'

De wedstrijd van Ajax tegen Bayern München is dinsdagavond om 21.00 uur.