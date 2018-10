Compilatie: Spectaculaire aftrap van Black Achievement Month

Van opera tot ballet en spoken word tot Afrikaanse dans. Bezoekers van de opening van de Black Achievement Month kregen maandagavond een spetterend schouwspel voorgeschoteld.

Celebrating Black Presence was de titel van de aftrap in het Internationaal Theater Amsterdam (voorheen de Stadsschouwburg). Black Achievement Month is de komende weken groter dan ooit. Allerlei voorstellingen in verschillende steden staan in het teken van zwarte rolmodellen en 'achievers'.

De bezoekers van de opening vanavond kregen bijvoorbeeld een miniconcert van de Ladies of Tambu. De tambu is een Antilliaanse muziekstijl die ontstaan is in de Caribische koloniën ten tijde van de slavernij. Maar er was bijvoorbeeld ook een scene uit het muziektheaterstuk We have a dream over Martin Luther King.

In bovenstaande compilatie zijn de hoogtepunten van de opening terug te zien. Het hele programma van de Black Achievement Month is hier te vinden.