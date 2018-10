Ajax tegen Bayern München is traditioneel een doelpuntenfestijn

Ajax neemt het vanavond in de Champions League op tegen Bayern München. De clubs stonden pas acht keer eerder tegenover elkaar in Europees verband, maar in die duels werd wel maar liefst 31 keer gescoord.

Dat is gemiddeld een kleine vier doelpunten per wedstrijd. En die vielen over en weer. Het leverde mooie overwinningen op voor Ajax, maar de club leed tegen Bayern München ook z'n grootste Europese nederlaag ooit.

De overwinningen

In 1973 troffen de clubs elkaar voor het eerst in een officieel duel. In de kwartfinale van de - toen nog - Europa Cup 1 won Ajax thuis met 4-0. Die wedstrijd is in z'n geheel terug te zien op YouTube. Met Duits commentaar, voor de liefhebbers van schadenfreude. Ook de return in München won Ajax (1-2).

In 1995 deed Ajax er in de halve finale van de Champions League nog een schepje bovenop. Toen werd er thuis zelfs met 5-2 gewonnen van Bayern München. Zowel in 1973 als 1995 zou Ajax ook de finale winnen. Dat levert de alleraardigste statistiek op dat winst op Bayern München automatisch winst van de Champions League betekent.

De nederlagen

Helaas is Ajax ook goed in staat om met een flinke uitslag van Die Bayern te verliezen. In 1980 werd het in München maar liefst 5-1 voor de Duitsers. Frank Arnesen zette Ajax nog vroeg op 0-1, maar vervolgens walste de Rekordmeister over Ajax heen. Dat duel is nog altijd de grootste Europese nederlaag uit de clubhistorie.

Niet veel beter ging het de laatste keer dat Ajax op bezoek ging in München. Dankzij een hattrick van Roy Makaay won de thuisploeg in 2004 met 4-0.

Goals

Na acht officiële Europese duels hebben Ajax en Bayern München er ieder drie gewonnen en bleef het twee keer gelijk. Het doelsaldo (16-15) is nét in het voordeel van de Duitsers.

Overigens stonden Ajax en Bayern München ook verschillende keren tegenover elkaar in vriendschappelijk verband. In die wedstrijden vielen eveneens veel doelpunten. Waaronder in het afscheidsduel van Johan Cruijff. Dat verloor Ajax met 0-8 van de Duitsers.

De kans op een saaie wedstrijd vanavond is historisch gezien in ieder geval nihil.