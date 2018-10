Auto brandt uit in Slotermeer na 'enorme explosie'

In Nieuw-West is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. Volgens omwonenden klonk er voor de brand een 'enorme explosie'.

De auto stond geparkeerd aan de Cornelis van Vollenhovenstraat in Slotermeer. Omwonenden melden aan AT5 dat er rond 00.30 een enorme explosie was te horen. 'Zowat de hele buurt werd er wakker van en de deuren trilden', zegt een getuige. Een andere omwonende omschrijft de explosie als een 'megaknal'.

De auto, een BMW, stond geparkeerd achter een hotel op een gehandicaptenparkeerplaats. Het kenteken waar de parkeerplek voor bedoeld is, kwam niet overeen met die van de uitgebrandde auto.

Video: Bas Hessels