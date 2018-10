'Black Achievement Month gaat iedereen aan'

Met de voorstelling 'Celebrating Black Presence' ging gisteravond in het Internationaal Theater Amsterdam, voorheen de Stadsschouwburg, de Black Achievement Month van start. 'Het draait niet alleen maar per se om mensen die black zijn.'

De Black Achievement Month besteedt de hele maand oktober op verschillende manieren aandacht aan zwarte rolmodellen en achievers. Zo zijn er exposities en debatten, maar ook theater, dans en film. Door zwarte rolmodellen een podium te bieden komt er aandacht voor hun - soms onderbelichte - prestaties, nu en in het verleden.

Alle leeftijden

'Het gaat iedereen aan, alle leeftijden, alle genders daarin. Zo leer je elkaar beter kennen en begrijp je de culturen beter. Ik vind het heel belangrijk', vertelt dichter Akwasi, die deze maand een van de ambassadeurs is. Ook projectleider John Leerdam is dit jaar een van de rolmodellen. 'Wat ik wil uitstralen is dat je het signaal afgeeft dat de sky is the limit, maar daar moet je wel voor werken', aldus Leerdam.

Geweldige mogelijkheid

De Black Achievement Month wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Het thema is 'verzet'. 'Het is een geweldige mogelijkheid om te laten zien wat we hebben bereikt', vervolgt ballerina Michaela DePrince. 'De jongere generatie moet ook zien dat zij gesteund worden in hun dromen.'

Vorig jaar stond DePrince op het programma maar kon ze er niet bij zijn door een grote blessure. Dit jaar is ze er wel bij. 'Je zou er altijd gefocust op moeten zijn. Niet alleen tijdens één maand. We moeten elke maand kunnen laten zien: het is gelukt, dit hebben we bereikt en we zijn goed bezig.'

Zowel Akwasi als Leerdam kunnen dit beamen: 'We kijken met deze editie terug naar vijftig jaar Martin Luther King. We hadden gehoopt dat de wereld er inmiddels anders uit zou zien. Dus ik zou willen hopen dat we hier hadden gestaan en konden zeggen: over vijf a tien jaar is er geen Black Achievement Month meer nodig. Maar ik denk dat we nog lang niet zover zijn', aldus Leerdam.