Zeven arrestaties bij grote actie rondom Utrecht tegen 'Mocro Maffia'

De politie is sinds vanochtend vroeg bezig met een grote politieactie in de regio Utrecht. Bij invallen in acht woningen in Nieuwegein, Utrecht, Tiel en Vianen zijn zeven verdachten aangehouden. De invallen zouden verband houden met de jacht op de voortvluchtige liquidatieverdachte Ridouan Taghi.

De politieteams zoeken naar vuurwapens, drugs, witgewassen spullen en hopen aanwijzingen te vinden voor Taghi's verblijfplaats, meldt Het Parool. De politieactie zou al langer gepland zijn in het onderzoek 26Marengo naar Taghi's groep.

Taghi wordt samen met Said Razzouki gezocht en staat op de Nationale Opsporingslijst. Ze worden in verband gebracht met liquidaties in Amsterdam en Utrecht. Volgens een Utrechtse crimineel gaf Taghi de opdracht voor de moord op misdaadblogger Martin Kok. De twee broers van Taghi werden onlangs opgepakt in Marokko.

