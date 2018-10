Cabaretier Tim Fransen wint belangrijke cabaretprijs

De Amsterdamse cabaretier Tim Fransen heeft maandagavond een Poelifinario gewonnen, een belangrijke cabaretprijs die wordt uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertdirecties (VSCD). Fransen kreeg zijn prijs in de categorie engagement voor zijn show 'Het kromme hout der mensheid'.

Het is dit jaar voor het eerst dat de prijs in elke categorie wordt uitgereikt. Voorheen, ging de 'hoofdrijs' - de Poelifinario zelf - naar één iemand. De VSCD wil met de aanpassing van de procedure 'meer recht [...] doen aan de grote diversiteit binnen het Nederlandse cabaretveld', zo schrijft de NOS.

Over de show van Tim Fransen zei de jury: 'Binnen een zorgvuldig opgebouwd raamwerk zet hij op meesterlijke wijze onze afbrokkelende beschaving af tegen de Verlichting. Het publiek hangt aan zijn lippen en ondergaat ademloos zijn verhaal.'

Fransen (30), die opgroeide in Gaasperdam, viel eerder in de prijzen. In 2007 won hij de publieks- en juryprijs van het AFK Stand-up Comedy Concours. Hij won in 2010 ook het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. Vier jaar later won hij ook het Leids Cabaret Festival.

Cabaretier Jochem Meyer won gisterenavond de prijs voor het beste cabaretprogramma. Ook Joost Spijkers en Yannick van de Velde en Tom van Kalmhout van Runfunk vielen in de prijzen.