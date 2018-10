Kater Mars met baasje herenigd op Curaçao

Kater Mars, die twee maanden geleden vermist raakte op Schiphol, is met zijn baasje herenigd op Curaçao.

Het baasje van Mars stond op het punt om met haar twee katten een nieuw leven op de bouwen op het Caraïbische eiland, toen de kater op de luchthaven verdween. Het beestje raakte vermoedelijk zo in paniek dat hij uit zijn kooitje brak.

Zoektocht

Na de verdwijning werd wekenlang zonder resultaat naar Mars gezocht. Eenmalig werd hij op Schiphol door een groepje vliegtuigspotters gesignaleerd, om vervolgens weer in rook op te gaan. Uiteindelijk werd hij in de tuin van een bewoonster van Badhoevedorp aangetroffen.

Begeleiding

Om er zeker van te zijn dat Mars dit keer aan de emigratie zou meewerken, werd hij tot in het ruim van het vliegtuig begeleid door reisorganisatie TUI. Voor baasje Sandra was het weerzien met haar geliefde Mars een emotionele gebeurtenis, zo is te zien op een video die de organisatie hiervan plaatste.