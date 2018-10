Pia Douwes ontvangt Duitse musicalprijs

Pia Douwes heeft maandagavond in het Duitse Hamburg een prijs ontvangen voor haar musicaloeuvre.

Ze is daarmee de eerste niet-Duitse actrice die de Deutsche Theater Musical Preis wint. 'Dat ik deze prestigieuze theaterprijs heb ontvangen, is voor mij heel bijzonder', reageert de 54-jarige Douwes in Het Parool. 'Ik voel me er nog te jong voor!' Ze is dan ook niet van plan om de bühne te verlaten.

Duitse toneelprijzen

De Deutscher Theater Musical Preis wordt sinds 2014 jaarlijks uitgereikt door de Deutsche Musical Akademie. De vakprijzen worden toegekend aan acteurs in het Duitse taalgebied, waartoe ook Oostenrijk en Zwitserland behoren. Afgelopen maandagavond werden in de Duitse havenstad prijzen uitgereikt in vijftien categorieën.

Talloze optredens

In 1986 trad Douwes voor het eerst op in Wenen. Daarna heeft ze talloze keren geacteerd in musical-, theater- en televisieproducties. 'Sindsdien heb ik in de Duitstalige landen prachtige rollen mogen spelen', aldus Douwes. Ze was ook genomineerd voor beste hoofdrol, maar viel daarvoor niet in de prijzen.