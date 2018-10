Politie tast in het duister over oorzaak explosie in Slotermeer

De politie heeft nog geen idee wat afgelopen nacht de explosie en vervolgens autobrand veroorzaakte. Dat laat een woordvoerder weten.

In de nacht van maandag op dinsdag was er, volgens buurtbewoners, rond 00.30 uur een 'enorme explosie' te horen. Vervolgens vloog er een fout geparkeerde BMW in brand. De auto brandde volledig uit.

De woordvoerder kon wel melden dat het niet om de Cornelis van Vollenhovenstraat ging, maar om de Bernard Loderstraat, een zijstraat. De politie is druk bezig met onderzoek naar de brand. Er wordt vanuit gegaan dat de auto is aangestoken.