'Beelden slachtoffers Robert M. circuleren nog steeds op darkweb'

Beelden die gemaakt werden door veroordeelde kindermisbruiker Robert M. zijn nog steeds te vinden op het internet.

Dat is de conclusie van een onderzoek van Brandpunt +. Tijdens het onderzoek werd de activiteit van 82 downloaders van kinderporno op het zogenaamde 'darkweb' achterhaald. Het darkweb is het deel van het internet dat niet direct zichtbaar is voor gebruikers. Hieruit bleek dat het materiaal dat Robert M. maakte nog op meerdere websites circuleert. Er werd zelfs een forum gevonden waarop de beelden een eigen sectie hadden.

Digitale sporen

Richard Korver, advocaat van de ouders van de slachtoffers, laat weten er van op de hoogte te zijn dat de beelden nog wel eens opduiken: 'Maar wat u mij vertelt over de grote fora was mij niet bekend. Het verbaast mij aan de andere kant ook weer niet, omdat digitale sporen zich moeilijk laten wissen'.

't Hofnarretje

Robert M. was medewerker bij kinderdagverblijf 't Hofnarretje toen hij in 2010 werd aangehouden voor het misbruiken van tientallen kinderen. Dit gebeurde zowel in het kinderdagverblijf als in zijn persoonlijke omgeving; hij was ook oppas aan huis. M. werd veroordeeld tot 19 jaar cel en TBS.