Johnny de Mol laat zichzelf roasten op Comedy Central

Na Giel Beelen en Gordon laat binnenkort Johnny de Mol zich professioneel afzeiken op televisie. Comedy Central heeft hem namelijk weten te strikken voor The Roast.

Cabaretier en roaster in de vorige twee edities Peter Pannekoek kondigt de Roast aan in een video op Instagram. In de video is te zien hoe Peter over de Magere Brug wandelt en terugdenkt aan de vorige Roasts tegen Gordon en Giel Beelen. Vervolgens vraagt hij zich af wie het volgende slachtoffer moet zijn. 'Er komt vast wel weer een over het paard getilde, zelfingenomen, narcistische dwaas van een BN'er voorbij.'

View this post on Instagram A post shared by Peter Pannekoek (@peterpannekoek) on Oct 2, 2018 at 4:01am PDT

Dan loopt Johnny de Mol tegen hem aan en weet hij wie zijn volgende slachtoffer zal worden. Volgens de aankondiging is The Roast of Johnny de Mol 'binnenkort' te zien. Wanneer dit precies is, wordt in het filmpje niet bekend gemaakt.

Tijdens een roast worden BN'ers op satirische wijze belachelijk gemaakt door collega's of vrienden. Het originele idee komt uit de VS. Sinds 1950 worden comedians door collega's in de New York Friars Club, een comedyclub in New York, geroast. Sinds 1998 zendt Comedy Central in Amerika de roasts uit en in 2003 is de zender begonnen met het zelf produceren van Roasts. Comedy Central Nederland zond de eerste uit, The Roast of Gordon, uit in 2016.