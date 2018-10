Buurt geschokt door familiedrama Herculesstraat: 'Ik heb ze zaterdag nog gesproken'

Bewoners van de Herculesstraat zijn geschokt na het familiedrama dat in de nacht van zondag op maandag in hun straat plaatsvond. Vermoedelijk schoot een man zijn vijf-jarige dochter, zijn vrouw (30) en vermoedelijk zijn moeder (67) dood. Daarna pleegde de man (50) zelfmoord.

Buren kunnen zich moeilijk voorstellen dat het gezin er niet meer is, vertelt een buurvrouw van het gezin: 'Het is heel verdrietig, dat je mensen op zaterdag nog spreekt en dan op maandag hoort: ze zijn er niet meer. Ik kon mij niet voorstellen dat zij er niet meer waren'.

Half jaar

Het gezin woonde nog niet zo lang in de Herculesstraat, vertelt de buurtbewoonster: 'Ik dacht dat zij zo'n halfjaartje hier woonden'. Over de afkomst van het gezin, heeft zij slechts geruchten gehoord: 'Ik hoor Iran, maar dat weet ik ook niet honderd procent zeker'.

Bijeenkomsten

Om de buurtbewoners te informeren over wat er precies is gebeurd, is een bijeenkomst georganiseerd. 'We hebben gisteravond een heel gesprek gehad, in het buurthuis, met allerlei verschillende mensen. De politie vertelde hoe het gegaan is, dat ze de deur open moesten breken en de deur werd niet opengedaan. Dat soort dingen. Ze hebben beloofd dat als de zaak rond is, we nog een avond krijgen om te horen hoe het allemaal gegaan is'.

School

Op de Olympiaschool aan de Stadionkade, waar het 5-jarige meisje op school zat, is in de hal een gedenkplek ingericht. Het meisje zat daar sinds januari op school. Ouders zijn welkom om op de school te praten. Er staat een speciaal team klaar om hen te woord te staan. 'We zijn geschokt, maar belangrijk is dat de kinderen normaal kunnen functioneren', aldus een medewerker.