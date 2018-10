Van Gaal: 'Ajax hoeft niet onder te doen voor elftal van 1995'

Voormalig Ajax-trainer Louis van Gaal is onder de indruk van de huidige Ajax-selectie. Hij vindt dat het team qua talent niet onderdoet voor zijn elftal dat in 1995 de Champions League won.

De inmiddels gepensioneerde Van Gaal ziet veel potentie in het Ajax van nu: 'Ajax vind ik heel talentvol. Ik denk niet dat ze onder hoeven te doen voor het elftal van '95, dat ook heel erg jong was, met Kluivert, Seedorf en Overmars'.

Lees ook: Ajax tegen Bayern München is traditioneel een doelpuntenfestijn

Aanvallende spelers

Wel heeft de voormalig trainer aanmerkingen op bepaalde strategieën die Ajax inzet: 'Ik vind dat er heel veel aanvallend ingestelde spelers worden opgesteld. Dat is natuurlijk fantastisch als je tegen een mindere tegenstander speelt, maar niet als je tegen topploegen speelt. Aanvallend ingestelde spelers nemen meer risico's, verliezen vaker de bal'.



Lees ook: Voetbalsters Ajax in de achtste finale Champions League tegen titelhouder Lyon

Balverlies

Of Ajax een goede kans maakt in de wedstrijd tegen Bayern München vanavond vindt Van Gaal moeilijk te voorspellen: 'Ik denk niet dat ze kansloos zijn, want ik vind dat ze heel veel kwaliteiten hebben. Ik vind ook dat Bayern in een slechte fase zit'. Om een nederlaag te voorkomen, zal Ajax moeten proberen de risico's te beperken: 'Het gaat erom dat je niet teveel balverlies lijdt op plekken waar dat niet kan, en dat weet ik nou niet te voorspellen'.

De aftrap in München is vanavond om 21.00 uur.