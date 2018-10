Files op de A10 door ongelukken en zak chocolade

Files op de A10 tijdens de avondspits door een ongeluk bij Zuid en in de Coentunnel. Maar ook op de Oostring bij de Zeeburgertunnel staat het aardig vast.

Op de A10 Zuid richting De Nieuwe Meer is file ontstaan na een ongeval met meerdere voertuigen. Hierdoor zijn drie rijstroken voorlopig afgesloten. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak hiervan is.

Tussen Amsterdam-Overamstel en Oud Zuid staat vijf kilometer stilstaand verkeer. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer twintig minuten.

Drie rijstroken dicht op de #A10 bij Amsterdam-Oud Zuid richting De Nieuwe Meer door een ongeval met meerdere voertuigen. File vanaf Amsterdam-Overamstel. pic.twitter.com/uDqc65MQ5Q — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) October 2, 2018

De Coentunnel is dicht vanaf de A8 naar de A10 West door een ongeluk in de tunnelbuis. Hierdoor is een file ontstaan van ongeveer twee kilometer.

In de Zeeburgertunnel is een rijstrook afgesloten vanwege gladheid. Er ligt daar een zak uitgesmeerde chocolade op de weg.