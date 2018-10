Bso's hebben het moeilijk zonder stint, maar veiligheid staat voorop

Kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang (bso) hebben het moeilijk nu ze geen gebruik meer mogen maken van de stint. Het inzetten van busjes om de kinderen van A naar B te krijgen komt nog niet op gang en er moet dus veel gelopen worden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) besloot gisteren dat de elektrische bolderkarren de weg niet meer op mogen. Onderzoek wees uit dat er 'potentiële veiligheidsrisico's' aan de voertuigen kleven. Dat onderzoek kwam er nadat in Oss vier kinderen om het leven kwamen bij een ongeluk met een stint.

De stints werden door veel kinderdagverblijven gebruikt, ook in Amsterdam. Maar nu dus niet meer. Die kinderdagverblijven moeten nu op zoek moeten naar andere oplossingen.

'Hoop gedoe'

Renate Piet is locatiemanager bij een bso in noord. Zij loopt nu met de kinderen van hun school naar de opvang. 'Het heeft een hele grote impact. We zijn later op de naschoolse opvang, kinderen moeten na een drukke schooldag nog twintig minuten lopen. Het is een hoop gedoe.' Toch snapt ze de beslissing van de minister: 'Veiligheid gaat natuurlijk boven alles.'

De naschoolse opvang waar Renate Piet voor werkt, loopt al langer de kinderen heen en weer. 'Wij zijn een week geleden al gestopt met het rijden op de stint', aldus Piet. 'Medewerkers werden op straat uitgescholden. Dat is heel heftig.'

Volgens Piet is het vooral met slecht weer een grote domper dat de stints niet meer mogen rijden. 'Als het regent is ook dat kleine stukje van tien à vijftien minuten heel erg lang. Natuurlijk is het gezonder, maar het zonnetje schijnt niet elke dag.'