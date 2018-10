'Neergeschoten man Staatsliedenbuurt is Heineken-ontvoerder'

De man die vanmiddag door een motoragent werd neergeschoten in de Staatsliedenbuurt zou Heineken-ontvoerder Frans Meijer zijn, meldt De Telegraaf.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel schrijft in de krant dat Meijer samen met een andere man mogelijk een overval wilde plegen in de Staatsliedenbuurt. 'Volgens onbevestigde berichten zou dit de zoon van Meijer zijn', schrijft Van den Heuvel.

Vuurwapen gezien

De agent die Meijer neerschoot kwam poolshoogte nemen op de De Wittenkade. De politie had even daarvoor een melding van een 'verdachte situatie' binnengekregen. In de straat trof de agent twee mannen aan.

Nadat hij de twee mannen aansprak gingen zij er rennend vandoor. Bij de achtervolging zag de agent een vuurwapen bij een van de mannen. De agent trok daarop zijn eigen wapen en schoot een van de verdachten neer. De tweede verdachte gaf zich over. Beiden zijn aangehouden.

Vlucht naar Paraguay

Frans Meijer ontvoerde in 1983 samen met onder anderen Willem Holleeder en Cor van Hout Freddy Heineken en zijn chauffeur. In voorbereiding op zijn berechting vluchtte Meijer naar Paraguay. In 2002 werd hij door dat land uitgeleverd aan Nederland.