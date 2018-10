Amsterdamse panden minder lang en minder vaak gekraakt

Panden in de stad worden steeds korter gekraakt. Was de gemiddelde kraakduur in 2011 zes maanden, vorig jaar was dat nog maar twee maanden.

Dat laat het stadsbestuur weten na vragen van het CDA, de VVD en Forum voor Democratie (FvD). Ook het aantal ontruimingen is de laatste jaren veel lager dan daarvoor. In 2011 werden 142 adressen ontruimd, vorig jaar waren het er 45. Alleen in 2016 waren er nog minder ontruimingen: de politie greep toen in op 33 adressen.

Slechts elf kraken

Dit jaar lijkt er een record aan te komen: in de eerste vijf maanden van dit jaar zijn slechts elf panden ontruimd.

Zo'n acht jaar geleden ging de nieuwe anti-kraakwet in. Kraken is sindsdien illegaal. Krakers riskeren maximaal een jaar celstraf, maar dat kan zelfs nog hoger oplopen als zij als groep geweld gebruiken.

Wet te omzeilen

In hun vragen refereren CDA, VVD en FvD naar een interview met een woordvoerder van wooncorporatie Stadgenoot in De Telegraaf. In dat interview zei de woordvoerder dat de wet eenvoudig te omzeilen is. De gemeente zou volgens de corporatie sneller moeten overgaan tot ontruiming.

Volgens het college valt dat allemaal wel mee. Als er aangifte wordt gedaan van krakers, door bijvoorbeeld een wooncorporatie, kan een pand al na zeven dagen worden ontruimd. Als de krakers een kort geding aanspannen, duurt het wel wat langer. Die procedure duurt acht weken.

Kraakgeschiedenis

Na de invoering van de anti-kraakwet werd in 2015 het laatste grote krakersbolwerk, het Slangenpand in de Spuistraat, ontruimd. Recentelijk werd een pand in Zuid gekraakt door een groep die zei te willen voorkomen dat er een hotel in het pand zou komen.