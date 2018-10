Dubbel feest voor Ajacieden in München: 'Meteen een dagje Oktoberfest'

Bijna 4000 Ajax-supporters zijn afgereisd naar München om hun club tegen Bayern naar de overwinning te schreeuwen.

In het centrum van de zuid-Duitse stad verzamelden zich rond het middaguur al flink wat Ajacieden. De meesten van hen genoten ook van een ander feestje. 'We willen wel gewoon de sfeer bij het Oktoberfest proeven, maar die wedstrijd, daar gaat het om', aldus een supporter.

Of Ajax kans maakt tegen Bayern, een van de beste clubs ter wereld, is de vraag. Vanuit München klinken in ieder geval optimistische geluiden: 'Ik heb er vertrouwen in. Eerst 1-0 achter en daarna maken we twee doelpunten.'

De wedstrijd in de Allianz Arena begint vanavond om 21.00 uur.