'Beelden slachtoffers Robert M. vrijwel onmogelijk van darkweb te halen'

De beelden van de slachtoffers van Robert M. die nog circuleren op het darkweb, zullen daar vrijwel onmogelijk te verwijderen zijn. Dat zegt Wouter Stol, lector digitale veiligheid. 'Het is heel moeilijk om de server te achterhalen vanaf waar de filmpjes op internet zijn gezet.'

Uit een onderzoek van Brandpunt + blijkt dat op meerdere websites materiaal van Robert M. rondgaat. M. was medewerker bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje toen hij in 2010 werd aangehouden voor het misbruiken van tientallen kinderen. Hij werd veroordeeld tot 19 jaar cel en TBS.

Afzender anoniem

Beelden die hij maakte, circuleren nog steeds op het darkweb, een deel van internet dat niet direct zichtbaar is voor gebruikers. Het darkweb is goed versleuteld, waardoor de afzender vrijwel altijd anoniem blijft. Tenzij diegene zelf fouten maakt, geeft Stol aan. 'Dat diegene zijn profielnaam op het darkweb ook voor sociale media gebruikt bijvoorbeeld. Dan kan er een link worden gelegd.'

Maar als een afzender zorgvuldig is, zal de politie onmogelijk zijn identiteit kunnen achterhalen, zegt Stol. 'De software kan niet gekraakt worden. En stel dat de politie in het beste geval een afzender toch heeft achterhaald, omdat die onzorgvuldig is geweest, zullen de beelden via een ander toch weer tevoorschijn komen. Er zijn altijd liefhebbers die dit soort beelden willen hebben.'

Triest voor slachtoffer

Volgens Stol is het bijzonder triest voor de slachtoffers. 'Het is erg ingewikkeld en er valt weinig aan te doen.' Ook Richard Korver, advocaat van de ouders van de slachtoffers, beseft dat: 'Het verbaast mij aan de andere kant ook weer niet, omdat digitale sporen zich moeilijk laten wissen'.