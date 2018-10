Kruis van pornolegende Ron Jeremy gestolen

De Amerikaanse pornoster Ron Jeremy is zijn geslachtsdeel kwijt, althans op een groot reclamebord aan de Klaprozenweg in Noord rest niets dan een gat.

Het billboard hangt al een paar maanden langs de weg en is een reclame-uiting van een restaurantketen in de stad. Op het billboard staat de pornolegende met een hand voor zijn geslachtsdeel. Maar niet langer, want er is een groot gat in het doek gesneden.

Nieuw geslachtsdeel

Een medewerker van de keten laat aan AT5 weten: 'Het geslachtsdeel van onze Ron is gejat'. Wanneer de vandaal heeft toegeslagen is niet bekend.

Het billboard met de pornoacteur -die bekend staat om zijn grote geslachtsdeel- is 'one of a kind'. 'Het is natuurlijk wel een bord dat een beetje op het randje zit.'

Het bedrijf laat weten dat het Ron Jeremy van een nieuw geslachtsdeel gaat voorzien, dat niet meer vernield kan worden.