Ajax stunt in München maar vergeet te winnen (1-1)

Ajax heeft een dik verdiend punt gepakt in de uitwedstrijd van de Champions League tegen Bayern München. Het werd in Duitsland 1-1, na doelpunten van Hummels en Mazraoui. Ajax had zelfs kansen op meer.

Ajax kwam snel in de wedstrijd op achterstand. In de vierde minuut scoorde Mats Hummels met het hoofd na een voorzet van Arjen Robben. Ajax leek even de weg kwijt, maar raapte zichzelf weer op. Na 18 minuten later kwam de club op gelijke hoogte na een mooie aanval. Noussair Mazraoui werd aangespeeld door Dusan Tadic en scoorde.

Ziyech

In de eerste helft maakte Ajax een uitstekende indruk en zette het Bayern München onder druk. Het team van Erik ten Hag kreeg zelfs nog een goede kans via Hakim Ziyech. Zijn afstandsschot werd gepareerd door Manuel Neuer.

Kansen

In de tweede helft was Ajax ook beter. De ploeg van ten Hag had een goal verdiend maar Tadic, Tagliafico en Van de Beek misten grote kansen. Ook Bayern had kunnen scoren, maar Andre Onana stond weer uitstekend te keepen. In de slotfase was het billenknijpen voor de Ajax-fans, want een Duitse ploeg, maar de Amsterdammers hielden redelijk makkelijk stand. In blessuretijd schoot Lasse Schöne zijn vrije trap, via de vingertoppen van Neuer, tegen de lat.

Tevreden

Aanvoerder en een van de uitblinkers Matthijs de Ligt was na afloop tevreden over het resultaat. Een overwinning was mogelijk geweest. 'Je ziet dat wij acht schoten op doel hebben, tegenover vier van Bayern', zegt hij tegen Veronica. Maar de blijdschap overheerst bij hem. 'We hebben als team geweldig gespeeld.'

Na twee wedstrijden in de Champions League staat Ajax nog steeds bovenaan. Eerder werd met 3-0 gewonnen tegen AEK Athene. Daarmee is Ajax koploper in de poule. Benfica won met 3-2 bij AEK Athene en staat in de poule een punt achter Ajax en Bayern.

Stand groep E:

1. Ajax 2-4 (4-1)

2. Bayern 2-4 (3-1)

3. Benfica 2-3 (3-4)

4. AEK 2-0 (2-6)