Dani de Wit ging een kwartier volle bak: 'Gelukkig mocht ik er nog in!'

Van aanvoerder bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen divisie tegen FC Eindhoven naar je debuut in de Champions League tegen Bayern München. Het is een dun lijntje voor Dani de Wit. In de 75e minuut mocht de middenvelder invallen voor Donny van de Beek en had de opdracht van trainer Erik ten Hag goed begrepen: alles geven!

Bayern München is een goed team, zegt de middenvelder, maar met prima voetbal na een kwartier in de eerste helft ging het ineens bijzonder goed tegen de gedoodverfde winnaar van de groep.

De Wit kwam er na ongeveer 75 minuten in, en op de vraag of hij vol verwachting op de bank zat te wachten is hij duidelijk: Ja. 'Natuurlijk was ik blij voor het team, maar uiteindelijk wil je zelf ook wat minuten maken en er zijn voor het team. Gelukkig mocht ik van de trainer er ook nog in', zegt de middenvelder voor de camera van AT5.