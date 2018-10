Donny van de Beek geeft ploeg een riante 7,5

Donny van de Beek schrok toen Bayern na 4 minuten al op 1-0 stond. Zo’n vroege goal had Ajax niet ingecalculeerd, maar de reactie die de ploeg van Ten Hag daarop gaf was fantastisch. Van de Beek had een belangrijk aandeel in de gelijkmaker tegen topploeg Bayern München. Eindscore: 7,5, aldus Van de Beek.

In de voorbereiding op de goal van rechtsback Noussair Mazraoui had Van de Beek een belangrijk aandeel door Mats Hummels uit het centrum weg te lokken. Mazraoui had hierdoor, na een geweldige kapbeweging, genoeg ruimte om binnen te schieten. Door de 1-1 staat Ajax na twee wedstrijden nog steeds bovenaan. Wie dat vooraf had voorspeld, heeft waarschijnlijk goed geld verdiend.

Maar Van de Beek baalt wel. Volgens de speler had hij 'm op de voeten, de drie heilige puntjes. Maar genoeg getreurd, dit is een hartstikke mooi resultaat. 'Het was een felle ploeg, dan mogen we niks weggeven. Dat gebeurt dan wel. Maar we herpakten ons heel goed. Het is een bijzonder kwalitatieve groep, maar wij kunnen ook heel goed voetballen. Dat hebben we dan ook laten zien.'

