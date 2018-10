VS scherpt reisadvies aan na aanslag CS

De Verenigde Staten hebben het reisadvies naar Nederland aangescherpt na de aanslag op CS eind augustus. Daarbij raakten twee Amerikanen gewond. Volgens de VS is er sprake van een terroristische dreiging in ons land.

Er is een verhoogd dreigingsniveau en men moet voorzichtig zijn, aldus het Amerikaanse ministerie. De 19-jarige Jawed S. stak op 31 augustus om zich heen op het Centraal Station. Hij had volgens de autoriteiten een terroristisch motief. De Afghaan met Duitse verblijfsvergunning zit vast.

Asiel in Duitsland

S. komt uit Afghanistan. In 2015 vroeg hij asiel aan in Duitsland. Zijn procedure was nog niet helemaal afgerond. Hij was woonachtig in de deelstaat Rijnland-Palts. De Duitse politie deed in zijn woning een inval na de steekpartij. De politie nam 'meerdere gegevensdragers' mee.

