Comité Dierennoodhulp strijdt tegen broedmachines Artis

Het uitbroeden van eieren in Artis moet stoppen, zo betogen het Comité Dierennoodhulp en de Partij voor de Dieren. Ze spreken daarom vandaag in bij de raadscommissie Wonen, Bouwen en Dierenwelzijn.

'De kuikens worden uitgebroed op een onnatuurlijke manier: zonder moeder', stelt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. Het zou maar liefst een dag duren voordat een kuiken uit het ei kan breken. 'En dat alleen maar om vervolgens te worden vergast of doodgesmeten.'

Een woordvoerder van Artis beaamt dat de kuikens worden gedood, al wordt niet aangegeven op welke manier dat gebeurt. De kuikens dienen uiteindelijk als voer voor de roofdieren, vertelt ze.

Maar volgens Van de Werd is er zonder de broedmachines ook al genoeg voer voor de roofdieren beschikbaar. 'In de bio-industrie worden er al talloze kuikens versnipperd', betoogt ze. 'Artis kan deze gewoon in kopen en dat gebeurt ook.'

Educatief doel

De broedmachines zijn er dan ook niet alleen om voer voor de roofdieren te regelen, betoogt de woordvoerder van de dierentuin. Belangrijker is het educatieve doeleinde van de machines.

'Onze missie is om een breed publiek te stimuleren om verantwoordelijk met de natuur om te gaan', stelt ze. 'Hier kunnen bezoekers en scholieren leren hoe het uitbroeden van eieren verloopt.' Volgens haar hebben veel kinderen geen idee waar kuikens vandaan komen en gaat er een wereld voor ze open.

Attractie

'Een verkeerde vorm van educatie', stelt Van de Werd. Zelf ziet ze de broedmachines meer als een attractie. Toch is ze bekend met het argument van de dierentuin. Enkele jaren geleden werd er namelijk al hetzelfde gezegd.

'Maar we hoopten dat een nieuwe, jonge directeur een ander antwoord zou geven', verklaart ze. 'Vooral omdat hij juist aangaf dat hij het aantal surplus-dieren wil verminderen.'

Ook bij wethouder Laurens Ivens (SP) is al eerder aangeklopt. Het comité verwachtte steun van de wethouder, omdat hij 'dierenwelzijn belangrijk vindt'. 'Hij beweerde daarentegen dat Artis een verantwoorde werkwijze hanteert. Ik hoop dat de raadsleden vandaag begrijpen dat dit niet klopt', aldus Van de Werd.