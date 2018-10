Buitenlandse media enthousiast over Ajax: 'Bayern heeft geluk gehad'

Ajax staat er goed op bij het Duitse journaille. Er is wel wat kritiek op het verkwisten van kansen, maar toch gaat het vooral over de 'Amsterdammers die het zwakke München naar de rand van de nederlaag bracht.'

Zo schrijft Sportschau dat de Amsterdammers de betere kansen hadden om te winnen en dat dat zeker had moeten gebeuren tegen de 'zwakke' Beieren. 'München heeft geluk!'

Dat beaamt ook Dailymail. De Britse sensatiekrant looft vooral de sensationele vrije trap van Schöne in de blessuretijd. Eurosport is wat kritischer. Het medium vindt vooral het verkwistende aspect van de spannende avond in München zonde. 'Ajax moet genoegen nemen met één punt na het missen van handvol van gouden kansen. München heeft geluk dat ze hiermee wegkomen.'

Bild heeft het over een crisis bij Bayern: 'Bayern zit nog dieper in de rotzooi. Opnieuw geen overwinning. Van tevoren is gewaarschuwd voor de technische kwaliteiten van de Ajacieden, Beieren miste het antwoord.'

De Beieren zelf melden dat Ajax de strijd had moeten winnen. 'De slechtste pot die ik in lange tijd van Bayern heb gezien. Ajax verdiende de winst meer dan 100%. Ze waren gewoon geweldig. Wat een prestatie'. Zo schrijft één verbouweerde fan op het sociale platform Reddit.

Hoe dan ook, een punt is een punt. Bayern komt naar Amsterdam op 12 december, de laatste wedstrijd in de poule.