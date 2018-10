Brandstichter benzinepomp Hoofdweg zet zichzelf in brand

Een onbekende man stichtte in de nacht van vrijdag op zaterdag 4 augustus een brand bij een benzinepomp aan de Hoofdweg in West. De politie geeft beelden vrij waarin te zien is hoe de man een steekvlam creëert.

Vervolgens rent de brandstichter richting de rijbaan. Opmerkelijk is dat de linkerhand van de man ook in brand staat. De man kijkt niet uit en wordt bijna aangereden door een passerende auto en rent vervolgens weg.

‘Van geluk spreken’

Het vuur dat is aangestoken door de verdachte, is vanzelf weer uitgegaan. 'We mogen echt van geluk spreken, dat het vuurtje vanzelf uit is gegaan. Er had namelijk iets veel ergers kunnen gebeuren.’ zegt woordvoerder Marijke Stor in het AT5-programma Bureau020.



De verdachte heeft kort donker haar, een stoppelbaard en een normaal postuur. Mensen die meer weten over de zaak kunnen contact opnemen met de politie.