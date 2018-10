Moordslachtoffer Enschede omgebracht na bezoek aan Amsterdam

De afgelopen zomer werd de 26-jarige Daan Mellée in zijn huis in Enschede dood aangetroffen. Hij is om het leven gebracht door een misdrijf. Een paar dagen voor zijn dood was het slachtoffer in Amsterdam.

Mellée wordt op 3 juli dood gevonden in zijn woning door bekenden. De avond voor zijn dood, had hij ruzie met zijn vriendin. Ze kampten beiden met een drugsverslaving.

Verdovende middelen inkopen in Amsterdam

Mellée was de vrijdag daarvoor - op 29 juni - in Amsterdam geweest om verdovende middelen te kopen. De politie houdt rekening met alle mogelijke scenario's rondom de dood van de 26-jarige man en dus ook de link met Amsterdam. 'Het is mogelijk dat het niet helemaal goed is gegaan en dat dit iets te maken heeft met zijn dood.' Aldus de woordvoerder van de politie in het AT5-programma Bureau020.