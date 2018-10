'Het was fantastisch en nu ben ik helemaal naar de klote'

Een raadseltje: Het heeft kleine ogen, een grote glimlach en het loopt op Schiphol? Het is het gezicht van een gemiddelde Ajax-fan die in München een nachtje heeft staan feesten na de mooie wedstrijd tegen Bayern en vanochtend vroeg met het vliegtuig weer terug moest.

Het werd weliswaar 1-1, maar Ajax was (uiteindelijk) veel beter dan de Duitsers en had, als alle kansen waren benut, dik moeten winnen. En dat in de Champions League.

Stil

'Het was briljant, het was echt briljant. Na vijf minuten dacht iedereen het is klaar, het was muisstil. En daarna gingen ze voetballen en het was supergoed', zegt een Ajacied. 'Onze supporters waren geweldig, wat een sfeer in het vak. De Duitsers waren stil, we hebben ze stil gespeeld'. En: 'We hadden eigenlijk met drie punten naar huis moeten komen, maar 1-1 is natuurlijk een prima resultaat.'

Bier

Na afloop zijn de meeste van de 4000 aanwezige Amsterdammers nog een biertje gaan halen in de stad. De wedstrijd was precies tijdens het beroemde en beruchte Oktoberfest, en dat betekent pullen bier, hele grote pullen bier. 'We hebben het laat gemaakt, tot 5 uur, maar dat kun je ook wel aan me zien. Blij dat ik thuis ben.' Niet alle supporters waren vanmorgen even spraakzaam: 'Het was fantastisch en nu ben ik naar de klote dus stel je vragen maar aan een ander.'

