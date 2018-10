OM in hoger beroep vanwege dodelijke vechtpartij op de Wallen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over de vechtpartij op de Wallen. Daarbij kwam de 32-jarige Robert Gerritsen om het leven.

Een 22-jarige Roemeen zou de fatale klap hebben uitgedeeld. De rechtbank oordeelde eerder dat hij handelde uit noodweer. 'Maar wij zien dat anders', aldus een woordvoerder van het OM. Er wordt daarom een celstraf van drie jaar geëist.

Gevecht

Op 3 september raakten drie Roemenen in gevecht met tien mannen uit Voorthuizen, waaronder Gerritsen. Meerdere betrokkenen verloren daarbij hun bewustzijn.

Lees ook: Drie verdachten fatale vechtpartij De Wallen 'handelden uit noodweer'

Een van de Roemenen kreeg uiteindelijk een celstraf van 70 dagen (waarvan 46 voorwaardelijk) opgelegd. Het OM gaat eveneens tegen deze uitspraak in beroep en eist dat de verdachte zes maanden in de gevangenis doorbrengt.



Vrijgesproken

De derde Roemeense verdachte werd vrijgesproken, omdat het niet duidelijk was wat voor aandeel hij had in de vechtpartij. 'Wij hebben voor vrijspraak gepleit en gaan daar dus niet tegenin', aldus de woordvoerder.

Lees ook: Roemeense verdachte dodelijke vechtpartij: 'Ze hebben mij in het water gegooid'

Vier van de vijf vrienden van Gerritsen zijn ook veroordeeld voor hun aandeel in de vechtpartij. Zij kregen elk een geheel voorwaardelijke straf van vier maanden en taakstraffen tot 200 uur.