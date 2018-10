Wat deed een verdachte man met plaksnor gisteren rond de Van Beuningenstraat?

Naar aanleiding van de schietpartij op de De Wittenkade dinsdag, wil de politie weten waar de twee verdachten mee bezig waren voordat ze werden opgepakt. De twee (65 en 26) gedroegen zich verdacht. Dat viel zo op dat een buurtbewoner de politie belde.

Een motoragent kwam poolshoogte nemen. Toen hij de twee aansprak zetten ze het op een lopen. De agent zag vervolgens dat een van hen een wapen droeg waarop hij gericht op de wegrennende verdachten schoot. Een van hen raakte gewond, ze werden allebei opgepakt.

Volgens De Telegraaf zou de 65-jarige man een van de Heineken-ontvoerders, Frans Meijer, zijn. De andere verdachte zou, volgens onbevestigde berichten, zijn zoon zijn.

Opvallende plaksnor

Opvallend is dat een van de twee een plaksnor op zijn bovenlip had. Die zag er blijkbaar zo nep en verdacht uit, dat de buurtbewoner de politie inschakelde. De politie wil weten waarom hij het vermommingsattribuut droeg. Ook is de politie benieuwd wat de twee gisteren vóór de schietpartij deden in de wijde omgeving van de Van Beuningenstraat.

Gele motorhelm

Het gaat om twee blanke mannen. De 65-jarige man droeg een blauwe muts met een wit-rode opdruk en een grijze regenjas met groene en blauwe vlakken. De 26-jarige man droeg een oranje-blauwe jas en een gele motorhelm. Beide mannen hadden een bril op met donker montuur en een opvallende zwarte snor.

Steekkarretje en bestelbus

De politie vraagt zich ook af wat een gevonden steekkarretje aan de Van der Duijnstraat te maken had met de twee mannen. Er werd aan de Van Hogendorpstraat een rode motor en een bestelbus met dezelfde kleur gevonden. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.