Sloop Bijlmerbajes van start: 'Het is een einde van een tijdperk'

De sloop van de Bijlmerbajes is rond het middaguur van start gegaan. Op het terrein verrijst een stadswijk, het Bajes Kwartier, met 1350 nieuwe woningen.

Rond het middaguur werd een eerste gat in de muur gemaakt. Bijna veertig jaar lang brachten criminelen, van kruimeldieven tot grote drugsbaronnen, hun tijd door in de zes iconische gevangenistorens.

'Heel apart', zegt oud-cipier Teun nadat hij met een hamer tegen de muur heeft geslagen. 'Voorheen probeerden ze het van binnenuit naar buiten toe. Het is een einde van een tijdperk. Veertig jaar geschiedenis van Amsterdam. Dat houdt nu op.'

Ontsnappinegn

In 2016 ging de gevangenis na 38 jaar dienst dicht. Toen de Bijlmerbajes in 1978 in gebruik werd genomen, zaten er geen tralies voor de ramen. Aanvankelijk was er er zelfs een meidoornhaag gepland in plaats van een muur. De gevangenis werd daardoor geplaagd door ontsnappingen.

'Als ik jou hier een zet geef, dan kom je daar boven met je handen uit. In het begin hebben ze het over de muur gedaan. Later kwam er prikkeldraad, dus toen gebeurde het niet meer over de muur', legt Teun uit, die veel van de ontsnappingen zelf meemaakte.

Stadswijk

Het materiaal uit de gevangenis wordt na de sloop opnieuw gebruikt. Oude celdeuren worden een brug en stukken muur worden opnieuw verwerkt. Vijf van de zes torens worden gesloopt, één wordt getransformeerd tot 'groene toren'. Teun vindt het goed dat 'zijn' gevangenis wordt omgebouwd.

'Ik heb er 38 jaar gewerkt en ben nu gepensioneerd. Als ie gesloopt wordt, heb ik liever dat er wat mee gebeurt. Dat het niet leeg staat of een industrieterrein wordt. Amsterdam heeft behoefte aan woningen. Als dat hier gerealiseerd kan worden is dat prima.'

In 2019 moet er begonnen worden met de bouw, twee jaar later moeten de eerste bewoners hun intrek nemen. Het Bajes Kwartier moet in 2024 helemaal klaar zijn.

