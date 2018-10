Tentoonstelling over tante Betje, tante Leen en andere bijzondere vrouwen

In het Amsterdam Museum werd vandaag door Koning Willem-Alexander een tentoonstelling geopend met de naam '1001 vrouwen in de 20ste eeuw'. Het gaat om vrouwen die op hun eigen manier van grote betekenis waren voor de stad, zoals zangeres Tante Leen en café-uitbater Bet van Beeren.

Bet van Beeren nam op 25-jarige leeftijd een café over aan de Zeedijk en gaf het de naam Café 't Mandje. De lesbische 'tante Betje', zoals ze zichzelf noemde, was voor die tijd vooruitstrevend, omdat homo's en lesbiennes in haar café zichzelf konden zijn, wat uitzonderlijk was voor de jaren twintig. Ook was ze een fervent motorrijdster en was het nieuw dat een vrouw haar eigen café had.

Verder was Betje legendarisch in hoe ze met haar gasten om ging. Zo rekende de uitbaatster op een bijzondere manier af met mannen die stropdassen droegen. 'Ze knipte ze zonder pardon af, want niemand moest denken dat die meer was dan een ander', vertelt conservator Tom van der Molen.

Naast tante Betje zijn er nog talloze andere vrouwen te zien in het Amsterdam Museum. Zangeres Tante Leen, die haar hoogtijdagen had in de jaren vijftig, mocht niet ontbreken. De koningin van het levenslied is bekend van singles zoals Oh Johnny en Ik kan vergeven.

Lastige beroepen

'Zangeres worden was nog een beroep dat normaal was als vrouw, maar café-uitbaatster worden was echt lastig', vertelt gaat conservator Tom verder. 'Tot ver in de twintigste eeuw werden vrouwen niet wilsbekwaam geacht. Zo mochten ze bijvoorbeeld geen contracten tekenen zonder toestemming van een man.'

Toch is de samenstelling van de tentoonstelling wél door een man gedaan. 'Maar ik heb wel veel samengewerkt met vrouwen, dus dat ging goed.'

Vooroordelen over vrouwen

Voor de conservator zelf zijn ook wat vooroordelen gesneuveld. Zo was Tom heel verbaasd over wat vrouwen ver voor de oorlog al deden.

'Ik zag vrouwen voorbijkomen die al bezig waren met microbiologie, kaakchirurgie en bijvoorbeeld schimmels op planten. Als ik aan die tijd denk, zou ik dit niet zo snel met vrouwen geassocieerd hebben'.