Dijkverzwaring staat rioolaansluiting tientallen woonboten in de weg

Enkele tientallen woonboten aan de Zuider IJdijk lozen het afvalwater van hun douches, toiletten en wasmachines nog steeds in het open water. En dat terwijl alle boten vorig jaar al op het riool aangesloten hadden moeten zijn.

Het probleem: niet de woonbootbewoners zelf, maar wel een grote dijkverzwaring staat de aansluiting in de weg. 'Dat hebben we uitgesteld omdat het samenliep met een ander groot project, namelijk de dijkversterking op het Zeeburgereiland', vertelt projectmanager Edwin Meisner.

Dijken Zeeburgereiland

Op het Zeeburgereiland zijn honderden woningen gebouwd en in de nog te bouwen wijk Sluisbuurt komen er nog duizenden bij. Om al die woningen te beschermen moesten de dijken van het Zeeburgereiland flink verstevigd worden.

'Als we dat aansluiten hadden gedaan, dan hadden we dat al voor de dijkversterking moeten doen, wat betekent dat we uiteindelijk twee keer hadden moeten aansluiten. Dat is zonde', aldus Meisner.

'Situatie al veertig jaar zo'

In 2021 zullen de boten van de Zuider IJdijk pas op het riool worden aangesloten. Meisner: 'Het is een situatie die al veertig jaar hier is, we proberen daar zo snel mogelijk een eind aan te maken. De twee of drie jaar dat het nog langer duurt, zullen we helaas moeten accepteren.'