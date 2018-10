Brand in woning in Noord onder controle

In een woning aan de Sleutelbloemstraat in Noord heeft vanavond korte tijd een brand gewoed. Het vuur was al vrij snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Opvallend is dat de bewoners van de woning niet thuis waren. De buurvrouw ontdekte het vuur, toen ze rook inademde. Ze belde direct de brandweer, waardoor het vuur snel geblust kon worden.

Volgens een getuige zou een vergeten kaars in een slaapkamer de oorzaak zijn. Maar de brandweer kan dat niet bevestigen.

De buurvrouw kan vermoedelijk weer terug naar haar eigen woning.

Beelden: Martin Damen