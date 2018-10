Neelie Kroes stapt in Amsterdamse medicijnen start-up

Een Amsterdamse medicijnen start-up heeft Neelie Kroes weten binnen te halen als commissaris. TheSocialMedwork, zoals het bedrijf heet, wil nieuwe medicijnen beschikbaar maken voor patiënten over de hele wereld .

Soms kan het lastig of zelfs onmogelijk zijn voor Europese patiënten, om medicijnen te krijgen die hier nog niet zijn goedgekeurd, maar bijvoorbeeld in de VS al wel. Dit kan vervelend en zelfs levensbedreigend zijn voor patiënten die wachten op Europese goedkeuring van nieuw ontwikkelde medicijnen.

'Onaanvaardbare vertragingen'

Het Amsterdamse TheSocialMedwork wil ervoor zorgen dat goedgekeurde medicijnen sneller kunnen worden opgestuurd en bezorgd bij patiënten.

Volgens voormalig EU-commissaris Neelie Kroes lost het bedrijf, gevestigd aan de Herengracht, een 'schijnbaar onopvallend' probleem op van 'onaanvaardbare vertragingen in de beschikbaarheid van nieuwe innovatieve medicijnen'.

Miljoenen aan investeringen

Willemijn Verloop is ook aangesteld als commissaris. Zij is van investeringsfonds Social Impact Venture dat 1,5 miljoen euro in het bedrijf investeerde. TheSocialMedwork kreeg eerder al een investering van 2,5 miljoen euro.