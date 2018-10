Betondorpers schrikken van 'plotselinge' bomenkap: 'Ik barstte in tranen uit'

In Betondorp in Oost is door bewoners ontzet gereageerd op het verdwijnen van tientallen bomen. De bomen zijn gekapt of worden weggehaald vanwege grootschalige grondwerkzaamheden.

De verwijdering van het groen komt voor sommigen erg hard aan. Een van de bewoners schrok zich rot toen ze erachter kwam dat er flink gezaagd werd in de buurt. 'Ik kom aanlopen en zie dat de aan het kappen zijn. Ik schrik er zo van, ik barstte bijna in tranen uit.'



'Jonge boompjes terug'

De bomen moeten wijken voor grondwerkzaamheden die onderdeel zijn van de herinrichting van Betondorp. Er wordt sinds 2015 in drie fases gewerkt aan het vernieuwen van de bestrating, stoepen en pleinen, maar ook aan het ondergrondse leidingwerk.



Maar dat oude bomen gekapt worden voor de opknapbeurt, wordt niet gewaardeerd. 'Er komen wel jonge boompjes voor terug, maar ik maak het met mijn leeftijd niet meer mee dat ze groot genoeg zijn om schaduw te leveren', vreest een buurtbewoner.



'Geen idee van bomenkap'

Daarbij vinden enkelen dat de buurt niet voldoende is ingelicht over de kwestie. 'Ze hebben wel een nieuwsbrief gestuurd, maar daar staat niets in over het kappen van bomen.'



Stadsdeel Oost was nog niet beschikbaar voor een reactie, de werkzaamheden moeten in 2021 klaar zijn.