Van de Beek in belangstelling Europese top: ‘Vertrek bespreekbaar’

Donny van de Beek vertrekt mogelijk bij Ajax. Volgens The Sun en andere Engelse media staat de middenvelder in de nadrukkelijke belangstelling van verschillende clubs uit de Europese top.

Het 21-jarige product van de Ajax-opleiding kan dit seizoen niet altijd rekenen op een basisplaats, onder meer door de concurrentie van Schöne, De Jong, Eiting en Ziyech. ‘Als zijn situatie nog veel langer zo blijft, dan is een vertrek voor alle partijen een betere optie. Hier heeft niemand iets aan’, laat zijn manager Guido Alberts weten aan VI.



Hij bevestigt dat meerdere clubs zich hebben gemeld. ‘Donny koos afgelopen zomer bewust om bij Ajax te blijven. Helaas is het allemaal in de afgelopen maanden anders verlopen dan we voor ogen hadden. Hij is een jonge speler, die minuten moet maken om zich te blijven ontwikkelen. Ook met het oog op zijn plek als international bij Oranje.'

Ondanks zijn gebrek aan een vaste basisplaats, weet Van de Beek wel de interesse van een imposant rijtje clubs te wekken. Zo zouden AS Roma, Liverpool, Manchester United en Chelsea de middenvelder volgen. Met name de laatste club heeft verregaande interesse in de middenvelder.