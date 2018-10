Getuigen gezocht straatroof Leidsestraat

De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof die plaatsvond in de nacht van 2 op 3 oktober. Dit gebeurde op de kruising van de Leidsestraat en de Lange Leidsedwarsstraat.

Die nacht ontstond er rond 02.00 uur een conflict tussen een 28-jarige Amerikaanse toerist en een man wiens identiteit nog onbekend is. Toen een 34-jarige Amsterdammer tussenbeide probeerde te komen, raakte hij zelf in gevecht met de toerist. Dit liep zo uit de hand dat de toerist uiteindelijk buiten bewustzijn raakte. De verdachte probeerde te ontkomen door een taxi te nemen, maar werd kort hierna aangehouden.



Beroving

Terwijl het slachtoffer bewusteloos op de grond lag, werd hij door een aantal mannen beroofd. De verdachten vluchtten hierna in de richting van de Prinsengracht en zijn nog niet aangehouden. Op de website van de politie staat een uitgebreid signalement van de verdachten.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.