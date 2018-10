5000 nieuwe woningen tussen Amstelstation en AMC

De gemeente Amsterdam is van plan zo'n 5000 nieuwe woningen te bouwen tussen het Amstelstation en het AMC.

De woningen komen in het zogenaamde 'Amstel-III gebied', gelegen tussen de Johan Cruijff Arena en IKEA. In het gebied staan nu vooral verouderde kantoorgebouwen. Deze zullen gesloopt worden voor de bouw van de nieuwe woningen.



Freezone

Ook is al nagedacht over het vergroenen van de wijk: de Hondsrugweg zou plaats kunnen gaan maken voor het Hondsrugpark. Het gebied is nu al aangewezen als zogenaamde 'freezone': een gebied waar versoepelde regels gelden en waar bewoners en ondernemers aan de slag kunnen om het gebied aantrekkelijk en gezellig te maken.

Bullewijk

Een deel van de nieuwe woningen zal rondom metrohalte Bullewijk gebouwd worden: hier komen meerdere torens van zo'n 100 meter hoog. Ook zullen er nieuwe horecagelegenheden gaan openen, om het wonen in de nieuwe wijk aantrekkelijker te maken.